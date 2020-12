നേന്ത്രക്കായ താങ്ങുവില 40 രൂപയാക്കണം: കൃഷിമന്ത്രിക്കു നിവേദനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് നേന്ത്രക്കായയുടെ താങ്ങുവില 40 രൂപയായി വർധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബനാന ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കൃഷിമന്ത്രി വി.എസ്. സുനിൽ കുമാറിന് നിവേദനം നൽകി. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷകർ ആശ്രയിക്കുന്ന വിളയാണ് വാഴ. വാഴ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനുമായി സർക്കാർ നേരത്തെ നേന്ത്രക്കായയുടെ താങ്ങു വില 30 രൂപയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ശരാശരി കിലോയ്ക്ക് 25 രൂപയാണ് കർഷകന് ലഭിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോൾ അത് 20 രൂപയിൽ താഴുകയും ചെയ്തതോടെ കർഷകർ കൂടുതൽ നഷ്ടത്തിലുമായി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താങ്ങുവില വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സർക്കാർ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും താൽക്കാലിക സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയും താങ്ങുവില നേരിട്ടു നൽകി കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവൻ വാഴ ഉൽപന്നങ്ങളും സംഭരിക്കുക, വിപണികളിൽ കുലകൾ എത്തിക്കുന്നതിന് വാഹന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുകയോ തുക നൽകുകയോ ചെയ്യുക, വാഴക്കൃഷിക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനും വിള ഇൻഷുറൻസ് തുക യഥാസമയം നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് മന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകിയതെന്ന് ബനാന ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകുമാറും സെക്രട്ടറി ജി. പവിത്രകുമാറും അറിയിച്ചു. സിസ്സയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബനാന ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാനത്ത് രൂപീകരിച്ചത്.

English Summary: Banana farmers gives memorandum to Agriculture minister to hike MSP to Rs 40