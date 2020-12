അമരാവതി∙ ബ്രിട്ടനില്‍നിന്നു ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ ശേഷം ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍നിന്നു കടന്ന് ട്രെയിനില്‍ ആന്ധ്രയിലെത്തിയ കോവിഡ് രോഗിയായ അധ്യാപികയെ രാജമഹേന്ദ്രവാരം സ്‌റ്റേഷനില്‍ തടഞ്ഞ് ആശുപത്രിയില്‍ ഐസലേഷനിലാക്കി. ബ്രിട്ടനില്‍ അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദമാണോ ഇവര്‍ക്കു ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാന്‍ സ്രവസാംപിളുകള്‍ പുണെയിലെ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. മകനോടൊപ്പമാണ് ഇവരെ ക്വാറന്റീനിലാക്കിയത്.

യുകെയില്‍ അധ്യാപികയായ ഇവര്‍ ഡിസംബര്‍ 21നാണ് നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റി. ഇവിടെ‌നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട് മകനോടൊപ്പം ട്രെയിനില്‍ സ്വന്തം സ്ഥലമായ രാജമഹേന്ദ്രവാരത്തേക്കു പോകുകയായിരുന്നു. ഇവര്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് എക്‌സ്പ്രസില്‍ പോയെന്നു കണ്ടെത്തിയ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് വിവരം റെയില്‍വേ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. എപി എക്‌സ്പ്രസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോച്ചില്‍ ഇവരുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് രാജമഹേന്ദ്രവാരത്തെ അധികൃതര്‍ക്കു വിവരം കൈമാറി.

ബുധനാഴ്ച അര്‍ധരാത്രി ഇവര്‍ സ്‌റ്റേഷനില്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ കാത്തുനിന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും പ്രകടമാകാതിരുന്നതിനാല്‍ ഹോം ക്വാറന്റീന്‍ മതിയെന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ അറിയിച്ചുവെന്നാണ് അമരാവതിയിലെ അധികൃതരോട് ഇവര്‍ പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീക്കു കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്നും സ്രവസാംപിള്‍ ശേഖരിച്ച് വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദമാണോ എന്നറിയാന്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചുവെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജില്ലാ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ടി.രമേഷ് കിഷോര്‍ പറഞ്ഞു.

വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡിസംബര്‍ 23 മുതല്‍ 31 വരെ ബ്രിട്ടനില്‍നിന്നുള്ള എല്ലാ വിമാനസര്‍വീസുകളും റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. അതിശക്തമായ പരിശോധനയാണ് വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ ബ്രിട്ടനില്‍നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതര്‍. യുപിയില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ വന്നവരില്‍ പലരും മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതോടെ അധികൃതര്‍ കുഴങ്ങി.‌

യുകെയില്‍നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയവരുടെ പട്ടിക കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു കൈമാറി. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍ മാത്രമാണു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. മിക്കവരും ഫോണ്‍ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാല്‍ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് യുപി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

നവംബര്‍ 24 മുതല്‍ അൻപതോളം പേരാണ് യുകെയില്‍നിന്ന് യുപിയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. നവംബര്‍ 25 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ എട്ടു വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളവര്‍ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഡിസംബര്‍ എട്ടിനു ശേഷം വന്നവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ആര്‍ടി പിസിആര്‍ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Woman Who Flew From UK Tests Positive For COVID-19, Flees Delhi, Takes Train To Andhra