ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഊണ്: ‘ജൻ രസോയ്’ കന്റീനുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഗൗതം ഗംഭീർ എംപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ മുഴുവൻ‌ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്ന ‘ജൻ രസോയ്’ കന്റീനുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ബിജെപി നേതാവും സ്ഥലം എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ. ഗാന്ധി നഗറിൽ ഇന്ന് ആദ്യ കന്റീൻ തുറക്കും. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ അശോക് നഗറിൽ രണ്ടാമത്തെ കന്റീൻ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും.



ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 10 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും ഓരോ കന്റീൻ വീതം ആരംഭിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഗൗതം ഗംഭീർ വ്യക്തമാക്കി.

ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് കന്റീനുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരേ സമയം 100 പേർക്ക് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ കോവിഡ് കണക്കിലെടുത്ത് 50 പേർക്കാണ് ഭക്ഷണം നൽകുക. ചോറും കറികളുമാണ് നൽകുക. സർക്കാർ സഹായമില്ലാതെ ഗൗതം ഗംഭീർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.



English Summary: Gautam Gambhir's 'Jan Rasoi' to serve lunch at Re 1 in East Delhi