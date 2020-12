നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ച അസാധ്യം: പാക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുമായി നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കു യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് പാക്ക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മഹമൂദ് ഖുറേഷി. നിലവിലെ പരിതസ്ഥിതി ചർച്ചകൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെന്നും ഖുറേഷി പാക്ക് മാധ്യമമായ ‘ഡോണി’നോട് പറഞ്ഞു. ചർച്ചയും ഭീകരതയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാകില്ലെന്നും ഭീകരസംഘടനകൾക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്നുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്.

2016ല്‍ പഠാൻകോട്ട് വ്യോമതാവളത്തിനെതിരെ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം മോശമായത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഉറിയിലെ സൈനിക ക്യാംപിനു നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. 40 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിനു മറുപടിയായി സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിലൂടെ 2019 ഫെബ്രുവരി 26ന് പാക്കിസ്ഥാന്റെ അതിർത്തി കടന്ന് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരക്യാംപിനു നേരെ ഇന്ത്യയും ആക്രമണം നടത്തി.

ഓഗസ്റ്റിൽ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുമാറ്റി രണ്ടു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കിയതിനെതിരെയും പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. യുഎന്നിലും പാക്കിസ്ഥാൻ ആരോപണങ്ങളുന്നയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ശക്തമായ തിരിച്ചടികളോടെ ഇന്ത്യ വായടപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

