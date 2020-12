ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഏറെപ്പേരുടെ ജീവനെടുക്കുന്ന ന്യുമോണിയയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച ആദ്യ വാക്സീൻ ഉടൻ ലഭ്യമാകും. കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർഷ് വർധൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വാക്സീൻ അടുത്ത ആഴ്ച ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. രണ്ടു വിദേശ കമ്പനികളുടെ നിലവിലെ വാക്സീനേക്കാൾ ഫലപ്രദവും ചെലവു കുറഞ്ഞതുമാണു പുതിയതെന്നാണു വിവരം.

കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ കൂടുതലും ന്യുമോണിയയെ തുടർന്നാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ന്യൂമോണിയയ്ക്കെതിരായ പ്രതിരോധം ആ നിലയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്. കോവിഡ് വാക്സീന്‍ ലഭിക്കാത്തവർക്കു ന്യുമോണിയ വാക്സീൻ നൽകി താൽക്കാലിക രക്ഷ നേടാനുമായേക്കും. മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന പരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ഡ്രഗ് റഗുലേറ്റർ ജൂലൈയിലാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ‘ന്യൂമോകോക്കൽ പോളിസാക്കറൈഡ് കോഞ്ജുഗേറ്റ് വാക്സീൻ (Pneumococcal Polysaccharide Conjugate Vaccine) എന്നാണു മുഴുവൻ പേര്.

ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറമെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഗാംബിയയിലും സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഫൈസർ, ഗ്ലാക്സോസ്മിത്ത്ക്ലൈൻ എന്നീ കമ്പനികളുടെ വാക്സീനാണു രാജ്യത്തു നിലവിൽ ന്യുമോണിയ പ്രതിരോധത്തിനുള്ളത്. ഇവയ്ക്കു താരതമ്യേന വില കൂടുതലാണ്. തദ്ദേശീയ വാക്സീൻ വരുന്നതോടെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ വാക്സീൻ കൂടുതൽ പേർക്കു പ്രാപ്യമാകും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ‘ആത്മനിർഭർ ഭാരത്’ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണു തദ്ദേശീയ വാക്സീനെന്നു സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

ന്യൂമോണിയയ്ക്കു കാരണമായ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണീ (ന്യൂമോകോക്കസ്) ബാധിച്ച് അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവർഷം മരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു യുനിസെഫ് കണക്ക്. കോവിഡിനെതിരെ ഓക്സ്‌ഫഡ് സർവകലാശാലയും അസ്ട്രസെനക കമ്പനിയും ചേർന്നു നിർമിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡ് വാക്സീന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പരീക്ഷണത്തിന്റെയും ഉൽപാദനത്തിന്റെയും ചുമതല സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനാണ്.



English Summary: Serum Institute developed first indigenous vaccine against pneumonia to be launched next week