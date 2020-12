കൂൾ ഓഫ് 30 മിനിറ്റ്, ചോദ്യത്തിന് ഓപ്ഷൻ; എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിലെ മാറ്റങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾക്കു ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ സമാശ്വാസ സമയം (കൂൾ ഓഫ് ടൈം) അര മണിക്കൂറാക്കാൻ ധാരണ. കഴിഞ്ഞ വർഷം 15 മിനിറ്റായിരുന്നു അനുവദിച്ചിരുന്നത്. അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ഉത്തരം എഴുതാൻ ഓപ്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടും. ഇതു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനാണു സമാശ്വാസ സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത്.

‌അന്തിമ പ്രഖ്യാപനം ഉടനുണ്ടാകും. മാർച്ച് 17 മുതൽ 30 വരെയാണു പരീക്ഷകൾ. മന്ത്രി സി.രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗമാണു പൊതുമാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചു തീരുമാനം എടുത്തത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍, എസ്‌സിആര്‍ടി ഡയറക്ടര്‍ എന്നിവര്‍ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു

എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളുടെ എഴുത്തു പരീക്ഷയ്ക്കുശേഷമേ പ്രായോഗിക പരീക്ഷ നടത്താവൂ. എഴുത്തു പരീക്ഷയ്ക്കുശേഷം പ്രായോഗിക പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചുരുങ്ങിയത് ഒരാഴ്ച സമയം അനുവദിക്കണം.



മറ്റു നിർദേശങ്ങൾ:



∙ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും വിഡിയോ മൊഡ്യൂളിലൂടെ കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനുവരി 31നകം പൂർത്തിയാക്കണം.



∙ ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ 16 വരെ 10, പ്ലസ് ടു ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ ഷിഫ്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കണം. രക്ഷിതാക്കളുടെ അനുമതി വാങ്ങിയാണു കുട്ടികളെ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടത്.

∙ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പാഠഭാഗങ്ങൾക്കാണു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്നു 31നകം സ്കൂൾ അധികൃതരെ അറിയിക്കും. ഈ പാഠഭാഗങ്ങൾ അധ്യാപകർ പൂർണമായും റിവിഷൻ നടത്തണം.

∙ മോഡൽ പരീക്ഷ നടത്തും. ഒപ്പം, മാതൃക ചോദ്യപേപ്പറുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

∙ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനവും പരീക്ഷയും സംബന്ധിച്ചു രക്ഷിതാക്കൾക്കു കൃത്യമായ ധാരണ ലഭിക്കാൻ ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ യോഗം വിളിക്കണം. ഈ യോഗത്തിൽ മന്ത്രി രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ സന്ദേശം രക്ഷിതാക്കൾക്കു കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യം സ്കൂൾ അധികൃതർ ഒരുക്കണം.

∙ നിരന്തര വിലയിരുത്തലിനു വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലളിതവും പ്രയോഗികവുമായ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകണം.

∙വിഡിയോ ക്ലാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്തം, അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പഠനത്തെളിവുകൾ (ക്ലാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടുകൾ, ഉൽപന്നങ്ങൾ, മറ്റു പ്രകടനങ്ങൾ), യൂണിറ്റ് വിലയിരുത്തലുകൾ (2 എണ്ണം) തുടങ്ങിയ സൂചകങ്ങളും നിരന്തര വിലയിരുത്തലിന്റെ ഭാഗമായ സ്കോറുകൾ നൽകുന്നതിനു പരിഗണിക്കാം.

∙ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്കു പ്രത്യേക പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ അതിനുവേണ്ടി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും.

