ന്യൂഡൽഹി ∙ സമരം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കു നടപ്പാക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. നിയമം കർഷകർക്കു ഗുണകരമല്ലെങ്കില്‍ മാറ്റം വരുത്താമെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. കർഷക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം തണുപ്പിക്കാൻ ബിജെപി ഡൽഹിയിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്ത റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ.ബി.വാജ്പേയിയുടെ ജന്മദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച കർഷകരെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി രാജ്യവ്യാപകമായി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘കർഷകരുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് എതിരായി മോദി സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ധർണകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കർഷകരും കർഷക കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരാണ്. അവരോട് വളരെയധികം ബഹുമാനമുണ്ട്. താങ്ങുവിലയെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിധാരണകളെല്ലാം അവസാനിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി അത് ഉറപ്പു നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഞാനും പറയുന്നു, താങ്ങുവില ഇല്ലാതാക്കില്ല’– രാജ്നാഥ് പറഞ്ഞു.

കര്‍ഷക സമരത്തില്‍ തുറന്ന മനസ്സോടെ ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രതികരിച്ചു. കാര്‍ഷിക മേഖലയിൽ ഇടനിലക്കാരെ ഇല്ലാതാക്കിയെന്നു കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമര്‍ പറഞ്ഞു. മിനിമം താങ്ങുവിലയും കാര്‍ഷിക മേഖലയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതവും കൂട്ടിയെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആറു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കർഷകരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഓൺലൈനിൽ സംവദിച്ചു.



