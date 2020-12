‘ലീഗ് കൂടുതല്‍ സീറ്റ് ചോദിക്കും; കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അധികാരം പിടിക്കാന്‍ വരുന്നതല്ല’

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കൂടുതല്‍ സീറ്റ് ചോദിക്കാനൊരുങ്ങി മുസ്‌ലിം ലീഗ്. കൂടുതല്‍ സീറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

സീറ്റുചര്‍ച്ച സമവായത്തിലൂടെ യുഡിഎഫ് നേരത്തേ പൂര്‍ത്തിയാക്കും. പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അധികാരം പിടിക്കാന്‍ വരുന്നുവെന്ന പ്രചാരണത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ല. എസ്ഡിപിഐ–സിപിഎം സഖ്യത്തിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥലങ്ങള്‍ അടക്കം പൊതുസമൂഹത്തോട് തുറന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ലീഗ് ധവളപത്രം ഇറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Muslim League to ask more seats in Assembly election