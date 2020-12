സിബിഎസ്ഇ ബോർഡ് പരീക്ഷ: തീയതി ഡിസംബർ 31ന് പ്രഖ്യാപിക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ സിബിഎസ്‌സി പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളുടെ ബോർഡ് പരീക്ഷയുടെ തീയതി വ്യാഴാഴ്ച (ഡിസംബർ 31) വൈകിട്ട് 6ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ അറിയിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളുടെ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എഴുത്ത് പരീക്ഷ ആയിരിക്കുമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary :CBSE Class 10, Class 12 Board Exam Dates to be Announced on December 31 at 6pm