അതിവ്യാപന ശേഷിയുള്ള കൊറോണ ഫ്രാൻസിലും: കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് രാജ്യം

പാരിസ്∙ ഫ്രാൻസിൽ അതിവ്യാപന ശേഷിയുള്ള കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. ലണ്ടനിൽ കണ്ടെത്തിയ കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദം ഫ്രാൻസിലും സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാൽ രാജ്യത്ത് കടുത്ത നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 50 ഓളം രാജ്യങ്ങളാണ് നിലവിൽ ബ്രിട്ടനിലേക്കു യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്.



ഡിസംബർ 19 നു ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ഫ്രഞ്ച് പൗരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഡിസംബർ 21 ന് അദ്ദേഹത്തെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. തുടർന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സ്രവ സാംപിളിലെ വൈറസിന്റെ ജനിതക ശ്രേണീകരണത്തിനുള്ള നടപടികളിലേക്കു കടക്കുകയും തുടർന്ന് കോവിഡ് വകഭേദമെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.



രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും നിലവിൽ വീട്ടിൽ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ. തിങ്കളാഴ്ച ഫ്രാൻസ് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഒലിവിയർ വെരൻ രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദം കണ്ടെത്തിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.



കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ക്രിസ്മസ്– പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഫ്രാൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പുതിയ വൈറസ് വകഭേദത്തിന്റെ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ബ്രിട്ടൻ അതിശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.



രാജ്യാതിർത്തി കടന്നുള്ള ക്രിസ്മസ് ഷോപ്പിങ്ങിനു തടയിടാൻ സ്വീഡൻ ഡെൻമാർക്കുമായുള്ള അതിർത്തി അടച്ചിരുന്നു. അയർലൻഡിൽ ഗതാഗത നിരോധനം താൽക്കാലികമായി നീക്കി. ഇറ്റലിയിൽ ദേശീയ ലോക്ഡൗൺ വീണ്ടും ഏർപ്പെടുത്തി. ജർമനിയിൽ ജനുവരി 10 വരെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വലിയ ആൾക്കൂട്ടം പാടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പൗരൻമാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. സിഡ്നിയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാനായി ജനങ്ങളോട് അധികം പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.



English Summary: France Confirms First Case Of British Virus Variant In London Returnee