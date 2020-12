രാജ്യത്ത് 22,272 പേർക്ക്കൂടി കോവിഡ്; 251 മരണം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 22,272 പേർക്ക്കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി കവിഞ്ഞു. 1,01,69,118 ആണ് ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം. ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ 251 പേർ കൂടി രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മരണം 1,47,343 ആയി ഉയർന്നു.

ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നിലവില്‍ 2.81 ലക്ഷം പേരാണ് ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിനിടെയിൽ ഇത് ആദ്യമായാണ് ഒരു ദിവസം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 300ൽ താഴെയെത്തുന്നത്. 97,40,108 പേർക്ക് രോഗമുക്തിയുണ്ടായി. 95.78 ശതമാനമാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്. മരണനിരക്ക് 1.45 ശതമാനം.



English Summary: India records over 22,000 new Covid-19 cases, 251 deaths; tally over 1.01 cr