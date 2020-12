തിരുവനന്തപുരം∙ ഗവര്‍ണറുമായി ഏറ്റുമുട്ടലില്ലെന്നും സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗം ഗവര്‍ണറെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെന്നും മന്ത്രി വി.എസ്. സുനില്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ പ്രത്യേക നിര്‍ദേശമൊന്നും വച്ചിട്ടില്ല. വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും വ്യാഴാഴ്ച നിയമസഭ ചേരാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Assembly likely to be held on thursday says minister