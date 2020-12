കോവിഡ് –19: ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ അനുമതിക്കു സാധ്യത കോവിഷീൽഡ് വാക്സീന്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് ആദ്യം അനുമതി ലഭിക്കുക കോവിഷീൽഡ് വാക്സീനാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ജനുവരിയിൽ വാക്സീനേഷൻ ആരംഭിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ നടക്കവെയാണ് ഓക്സ്ഫഡും അസ്ട്രാസെനകയും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡ് വാക്സീന് അടുത്ത ആഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തര അനുമതി നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ വികസിപ്പിക്കുന്നത്.

യുകെ ഡ്രഗ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ വിദഗ്ധ സമിതി യോഗം ചേർന്ന് വാക്സീന്റെ സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി നടത്തിയ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യും. തുടർന്നാകും അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നൽകുക.



സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു പുറമേ ഭാരത് ബയോടെക്, ഫൈസർ എന്നീ കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിൽ വാക്സീന്റെ അടിയന്തര അനുമതിക്കായി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സീൻ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഫൈസർ നിർമിക്കുന്ന വാക്സീന് നിലവിൽ യുകെ, യുഎസ്, ബഹ്റൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ബ്രിട്ടനിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലും ആശങ്ക പടർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും വികസിപ്പിക്കുന്ന വാക്സീനുകൾക്ക് ഇതു ചെറുക്കാനാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.



English Summary : Oxford Vaccine Likely To Be First To Get Approval In India, Say Officials