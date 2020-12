വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിലെ ഇല്ലിനോയിയിൽ ടെൻ–പിൻ ബൗളിങ് ഗെയിം ഏരിയയിൽ അക്രമി ആൾക്കൂട്ടത്തിനു നേരെ വെടിയുതിർത്തു. മൂന്നുപേർ മരിച്ചു, മൂന്നുപേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. അക്രമിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും സംഭവത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഡോൺ കാർട്ടർ ലെയിനിനു സമീപമുള്ള കളിസ്ഥലത്തേക്കു പൊതുജനങ്ങൾക്കു പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചുവെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും റോക്ഫോർഡ് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

English Summary: 3 Killed In Shooting At US Bowling Alley, Suspect In Custody: Police