കർഷക നിയമം: രാഹുലിന്റെ വിഡിയോയുമായി ബിജെപി; ഇതെന്ത് മാജിക്കെന്ന് നഡ്ഡ

ന്യൂഡൽഹി∙ കർഷക സമരത്തിനു പിന്തുണയുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും നടത്തുന്നതു വെറും രാഷ്ട്രീയ കാപട്യമെന്ന് ബിജെപി. ലോക്സഭയിൽ അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കർഷകരുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി വിഡിയോ തെളിവായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നഡ്ഡ പറയുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച സോണിയ ഗാന്ധിയുടെയും ഇന്ന് രാഹുലിന്റെയും സമാന രീതിയിലുള്ള വിഡിയോകളാണ് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

2015 മേയിൽ രാഹുൽ ലോക്സഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു കർഷകനുമായി സംസാരിച്ച കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ട് രൂപയ്ക്കാണ് കർഷകൻ ഒരു കിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ 10 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ് പായ്ക്കറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ഒരൊറ്റ കിഴങ്ങിൽനിന്നുള്ളത്ര ചിപ്സേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി ചിപ്സ് ഫാക്ടറികൾക്ക് നേരിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വിൽക്കാനായാൽ വിളയ്ക്കു നല്ല വില കിട്ടുമെന്ന് കർഷകൻ പറഞ്ഞ കാര്യവും രാഹുൽ വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഫാക്ടറികൾ ദൂരെയായതിനാലാണു വിൽപന സാധിക്കാത്തത്. ഇതിനു പരിഹാരമായ അമേഠിയിൽ ഫൂഡ് പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ ബിജെപി തടഞ്ഞെന്നും രാഹുൽ പറയുന്നു.

ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी?



पहले आप जिस चीज़ की वकालत कर रहे थे, अब उसका ही विरोध कर रहे है।



देश हित, किसान हित से आपका कुछ

लेना-देना नही है।आपको सिर्फ़ राजनीति करनी है।लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नही चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके है। pic.twitter.com/Uu2mDfBuIT — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) December 27, 2020

ഇക്കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോയിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയും ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയാണു സംസാരിച്ചത്. എന്നാൽ വിഡിയോ എവിടെനിന്നാണെന്നതു വ്യക്തമല്ല. ‘എന്തു മാജിക്കാണിത് രാഹുൽ ജി? നേരത്തേ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ എതിർക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു താൽപര്യവുമില്ല. താങ്കൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനാണു താൽപര്യം. പക്ഷേ ആ കാപട്യം ഇവിടെ വിലപ്പോകില്ല. ജനങ്ങളും കർഷകരും നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു...’ നഡ്ഡ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് കോൺഗ്രസും മറ്റു പാർട്ടികളും കർഷക ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്നതെന്ന ആരോപണം ബിജെപി നാളുകളായി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. യുപിഎ ഭരണകാലത്ത് സമാനമായ ബിൽ പാസാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചിരുന്നതായും ബിജെപി പറയുന്നു. അതിനു സാധിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് ഇപ്പോൾ കർഷകരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി, അവരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ അവരിൽനിന്നു തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോണിയ ഗാന്ധിയും ഇടനിലക്കാരില്ലാത്ത കാർഷിക വിപണിക്കു വേണ്ടി നിലകൊണ്ടതാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പാണിതു കാണിക്കുന്നതെന്നും നഡ്ഡ നേരത്തേ വിമർശിച്ചിരുന്നു.

किसानों को भ्रमित करने और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने वाली कांग्रेस का सच फिर उजागर हुआ है। सोनिया गांधी जी पहले किसानों के लिए बिचौलिया मुक्त बाजार की वकालत करती थी और अब इसका विरोध करती है। ये कांग्रेस की मौक़ापरस्त सोच, कम जानकारी व बार-बार बात से पलटने का प्रमाण है। pic.twitter.com/kL17RnssSv — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) December 24, 2020

പുതിയ നിയമം വരുന്നതോടെ വിളകൾക്ക് മിനിമം താങ്ങുവില ലഭിക്കില്ലെന്നും കോർപറേറ്റുകളായിരിക്കും വില നിശ്ചയിക്കുകയെന്നുമാണ് കർഷകരുടെ ആശങ്ക. എന്നാൽ ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി കർഷകർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വിളകൾ വിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമമെന്നു ബിജെപിയും പറയുന്നു. വിവാദമായ മൂന്നു നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കണമെന്നാണു കർഷകരുടെ ആവശ്യം. ഇക്കാര്യം മുൻനിർത്തി പതിനായിരക്കണക്കിന് കർഷകരാണ് ഡൽഹി അതിർത്തിയിൽ നാളുകളായി സമരം ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവരെ അഞ്ചു തവണ കർഷകർ കേന്ദ്രവുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും തീരുമാനമായില്ല. നിയമങ്ങളിലെ ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ചു ചർച്ചയാകാമെന്നാണ് കേന്ദ്ര നിലപാട്. എന്നാൽ മൂന്നു നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കൽ‌, താങ്ങുവില എന്നിവയിൽ തുറന്ന മനസ്സോടെ ചർച്ചയാവാമെങ്കിൽ ഡിസംബർ 29ന് കൂടിക്കാണാമെന്നാണ് കർഷകർ അവസാനമായി അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മൻ കി ബാത്ത് റേഡിയോ പ്രഭാഷണത്തിനിടെ പാത്രം കൊട്ടി കർഷകർ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, നഡ്ഡയുടെ ട്വീറ്റിനു താഴെ ഒട്ടേറെ പേർ വിമർശനവുമായും രംഗത്തെത്തി. കർഷകരെ സഹായിക്കാനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചാണ് രാഹുൽ പറയുന്നത്. ബിജെപിയാകട്ടെ വിളകളുടെ താങ്ങുവില പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കർഷകരെ കഷ്ടത്തിലാക്കുകയാണ്. വിളകളുടെ വില ഇനി കോർപറേറ്റുകൾ നിശ്ചയിക്കും. അത് കർഷകരെ ബാധിക്കുക മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ കുടുംബബജറ്റിനെപ്പോലും താളംതെറ്റിക്കുമെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷൻ ബ്രിജ്കിഷോർ ദത്ത് ഉൾപ്പെടെ മറുപടിയായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

