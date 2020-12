ഇഡി കുറ്റപത്രത്തിലെ ‘റസിയുണ്ണി’ അനെർട്ടിലെ ജീവനക്കാരി

തിരുവനന്തപുരം∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് ഡയറക്ട്രേറ്റ് (ഇഡി) എം.ശിവശങ്കറിനെ പ്രതിചേർത്തു സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ‘റസിയുണ്ണി’ അനെർട്ടിലെ ജീവനക്കാരി. സ്വർണക്കടത്തു കേസ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സിപിഎം അനുഭാവിയായ ഇവരുമായി ശിവശങ്കർ എന്തിനു പങ്കുവച്ചു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അനെർട്ടിലെ ജീവനക്കാരിയായിരുന്ന ഇവർ ഇടയ്ക്കു ലൈഫ് മിഷനിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലെത്തിയിരുന്നു.



പിന്നീട് അനെർട്ടിലേക്കു മടങ്ങി. ഭർത്താവിന്റെ പേരും ചേർത്താണ് എം.ശിവശങ്കർ ഫോണിൽ ജീവനക്കാരിയുടെ പേര് സേവ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇവരിൽനിന്ന് മൊഴിയെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇഡി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സുമായുള്ള ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും എം.ശിവശങ്കർ ജീവനക്കാരിയുമായി വാട്സ്ആപ്പിൽ ദിവസേന ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇഡി സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ ഇവരാരാണെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. കേസിലെ പ്രതികളായ സരിത്, സ്വപ്ന എന്നിവരെക്കുറിച്ചും ഇവരുമായി ശിവശങ്കർ ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതായി കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടിൽ 1.08 കോടിരൂപ കോഴ ലഭിച്ചശേഷം യൂണിടാക് ബിൽഡേഴ്സിനെ ശിവശങ്കർ പലർക്കും ശുപാർശ ചെയ്തതായും ഇതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശിവശങ്കർ ഉത്തരം നൽകിയില്ലെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേസിൽ ശിവശങ്കറിനു ശക്തമായ പങ്കുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇഡി അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം സമർപിച്ചത്.

