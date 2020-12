ഇന്ത്യയിൽ 6 മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന കോവിഡ് കണക്ക്; 18,732 കേസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ കണക്കിൽ വൻ കുറവ്. 18,732 പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. ആറു മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന കണക്കാണിത്. 279 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 1,47,622. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,01,87,850. നിലവിൽ 2,78,690 പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്.

19,16,236 കേസുകളുമായി മഹാരാഷ്ട്രയാണു മുന്നിലുള്ള സംസ്ഥാനം. ഇവിടെ ആകെ 49,189 പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. അവസാന 24 മണിക്കൂറിൽ 2854 പുതിയ കേസുകളും 60 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



കർണാടക, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് കോവിഡ് രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത്.



ഡൽഹിയിൽ 655 പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നാലു മാസത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന കണക്കാണിത്. കഴിഞ്ഞദിവസം മാത്രം 23 പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ 10,437 പേർ മരിച്ചു. ആകെ 6,22,094 പേർക്കു രോഗം ബാധിച്ചു. 6911 പേരാണ് ഡൽഹിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്.



