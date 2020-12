മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച് പത്തിലേറെ പാർട്ടികൾ; പൊലീസിന്റേത് വൻവീഴ്ച, വാദം പൊളിയുന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ പൊഴിയൂരില്‍ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ലംഘിച്ചു നടന്നത് പത്തിലേറെ ആള്‍ക്കൂട്ട ആഘോഷങ്ങള്‍. വിവിധ സംഘങ്ങള്‍ മല്‍സരിച്ച് രണ്ടുദിവസം ഡിജെ പാര്‍ട്ടി ഉള്‍പ്പെടെ നടത്തിയതിന്റെ കൂടുതല്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മനോരമ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടു. മുന്‍കൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു ആഘോഷങ്ങള്‍. എന്നിട്ടും തടയാന്‍ ശ്രമിക്കാതിരുന്നത് പൊലീസിന്റെ ഗുരുതര വീഴ്ചയാണെന്നാണ് വിഡിയോയിൽനിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.

ക്രിസ്മസ് രാത്രിയില്‍ പൊലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഏതോ സംഘം നടത്തിയ ഒറ്റപ്പെട്ട കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ലംഘനമാണ് ഇതെന്നു കരുതിയെങ്കില്‍ തെറ്റിയെന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ പറയുന്നു. പല പേരുകളില്‍ പകലും രാത്രിയുമായി രണ്ടുദിവസം ഇത്തരം സംഘങ്ങള്‍ ബീച്ച് കീഴടക്കി. ഡിജെ പാര്‍ട്ടി മാത്രമല്ല ചെണ്ടയും മേളവുമൊക്കെയായി സാമൂഹിക അകലമോ മാസ്കോ ഇല്ലാതെയായിരുന്നു ആഘോഷങ്ങള്‍.



ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാന്‍ തീരദേശക്കാര്‍ ഒത്തുകൂടിയതാണ് ഇതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വെറുതെ ബീച്ചിലെത്തിയ നാട്ടുകാരല്ല, മുന്‍കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തു വന്നവരാണ് ഇവിടെയെത്തിയത്. ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ച കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉപദേശിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആള്‍ക്കൂട്ട ആഘോഷവും അതു തടയാന്‍ ശ്രമിക്കാത്ത പൊലീസും എന്നതാണു ശ്രദ്ധേയം.

