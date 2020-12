തലകറങ്ങി പാളത്തിലേക്ക്; ഹോൺ മുഴക്കി ട്രെയിനും; പാഞ്ഞെത്തി വനിതാ ജീവനക്കാരി

മുംബൈ∙ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ വീണ വ്യക്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി വനിതാ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ജീവനക്കാരി. റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നടക്കുന്നതിനിടെ ഒരാൾ ട്രാക്കിലേക്ക് തലകറങ്ങി വീഴുകയായിരുന്നു. കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ നിമിഷങ്ങൾക്കകം വനിതാ ഒാഫിസർ ഒാടിയെത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നയുടൻ തന്നെ ഒാടിയെത്തുകയായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥ.

നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ട്രാക്കിലൂടെ ട്രെയിൻ കടന്നുപോയി. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണു സംഭവം. ജീവന്‍ പണയം വച്ച് ട്രാക്കില്‍ വീണയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന വനിതാ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരിയുടെ വിഡിയോ കാണാം.

English Summary : On cam: Female officer saves passenger from being crushed under train