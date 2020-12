എകെ47 തോക്കുമായി കടന്ന പൊലീസുകാരൻ ഭീകരർക്കൊപ്പം; ജമ്മുവിൽ പിടിയിലായത് 4 പേർ

ശ്രീനഗർ∙ കശ്മീരിൽനിന്നു കാണാതായ പൊലീസുകാരനെ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരർക്കൊപ്പം പിടികൂടി സുരക്ഷാസേന. മധ്യ കശ്മീരിലെ ബുഡ്ഗാം ജില്ലയിൽനിന്നാണ് സ്പെഷൽ പൊലീസ് ഓഫിസറെ (എസ്പിഒ) ഉൾപ്പെടെ പിടികൂടിയത്. ഒക്ടോബർ 24നാണ് ഇയാൾ രണ്ട് എകെ 47 തോക്കുമായി ക്യാംപിൽനിന്നു കടന്നുകളഞ്ഞത്. രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടർന്ന് പൊലീസും സൈന്യവും സംയുക്തമായി നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഇയാളെ കണ്ടെത്തിയത്.



ഹയാത്‌പോറ മേഖലയിൽ തിരച്ചിലിനിടെ ഒരു വാഹനം അതിവേഗത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പൊലീസ് തടയുകയായിരുന്നു. തിരിച്ചടിക്കാൻ വാഹനത്തിലുള്ളവർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. അൽത്താഫ് ഹുസൈൻ എന്ന എസ്‌പിഒ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിനു കീഴിൽ പരിശീലനം തേടിയതായും സുരക്ഷാസേന പറഞ്ഞു. ഷാബിർ അഹമ്മദ് ഭട്ട്, ജംഷീദ് മാഗ്രായ്, സാഹിദ് ദർ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായ മറ്റു മൂന്നു പേർ. എല്ലാവരും പുൽവാമ സ്വദേശികളാണ്.

ഇവരില്‍നിന്ന് ആയുധങ്ങളും തോക്കും മറ്റ് നിരോധിത വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെത്തി. മേഖലയിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു സംഘമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ജഹാംഗിർ എന്നയാളുമൊത്താണ് ക്യാംപിൽനിന്ന് തോക്ക് കടത്തി അൽത്താഫ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ജഹാംഗീറിനെ അടുത്തിടെ പിടികൂടിയിരുന്നു.

English Summary: Police deserter among four Jaish cadres held in Jammu Kashmir