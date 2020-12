തൃശൂരിൽ കോൺഗ്രസ് വിമതനെ മേയറാക്കാൻ എൽഡിഎഫ് ധാരണ; പ്രഖ്യാപനം വൈകിട്ട്

തൃശൂര്‍ ∙ കോര്‍‍പറേഷനില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിമതന്‍ എം.കെ.വര്‍ഗീസ് മേയറായേക്കും. ആദ്യ രണ്ടുവര്‍ഷം അവസരം നല്‍കാനാണ് എല്‍ഡിഎഫിലെ ധാരണ. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വൈകിട്ട് ഉണ്ടാകും. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

കോൺഗ്രസ് വിമതനെ കൂടാതെ എൽഡിഎഫിന് 24 അംഗങ്ങളും യുഡിഎഫിന് 23 അംഗങ്ങളുമാണുള്ളത്. ബിജെപിക്ക് ആറ് അംഗങ്ങളും. എൽഡിഎഫിനൊപ്പമാണ് നിൽക്കുകയെന്ന് വർഗീസ് നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ മൂന്നു വർഷം മേയർ പദവി വേണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവച്ച നിബന്ധനകളിൽ പ്രധാനം.



English Summary: Rebel candidate MK Varghese to be Mayor at Thrissur Corporation