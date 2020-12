വിദേശനിക്ഷേപം ഒഴുകി വരുമോ; ബ്രെക്സിറ്റ്‌ ആവേശത്തിൽ സ്വപ്നം കണ്ട് ഇന്ത്യൻ വിപണി

കൊച്ചി∙ തുടർച്ചയായ എട്ടാമത്തെ ആഴ്ചയും മുന്നേറ്റം സ്വപ്നം കണ്ട നിഫ്റ്റിക്ക് 11 പോയിന്റുകൾക്ക് റെക്കോർഡ് നഷ്ടമായതാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കണ്ടത്. തിങ്കളാഴ്ച അതിവേഗ കോവിഡ് വ്യാപനം നൽകിയ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷവും സെൻസെക്സിന് മുൻ ആഴ്ചയിൽനിന്നും 13 പോയിന്റുകളുടെ മുന്നേറ്റം സ്വന്തമാക്കാനായത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയുടെ വ്യാപ്തി പ്രകടമാക്കുന്നു.

2914 കോടി മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിദേശ നിക്ഷേപകർ അധികമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലിറക്കിയതെന്നതും സ്വദേശി ഫണ്ടുകൾ വിപണിയിൽ വിൽപന തുടരുകയാണെന്നതും ഇന്ത്യൻ സൂചികകളുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് വിഘാതമായില്ല. കോവിഡിന്റെ അതിവേഗ വ്യാപന കാലത്തെ ഓഹരി വിപണിയുടെ കയറ്റിയിറക്കങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും വിലയിരുത്തുകയാണ് ബ‍‍ഡ്ഡിങ് പോർട്ഫോളിയൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് അഭിലാഷ് പുറവൻതുരുത്തിൽ.



ലോക വിപണി



സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് തീരുമാനങ്ങളും ബ്രെക്സിറ്റ്‌ ഡീൽ സാധ്യതകളും ലോക വിപണിയിൽ വിതച്ച മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കാറ്റാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കും തിങ്കളാഴ്ചത്തെ വീഴ്ചയിൽനിന്നു തിരിച്ചു വരവിനു സാഹചര്യമൊരുക്കിയത്. ഈ ആഴ്ചയിലും മറ്റ് വിപണികൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻവിപണിയും മുന്നേറ്റം സ്വപ്നം കാണുന്നു.

ബ്രെക്സിറ്റ്‌ ആവേശം യൂറോപ്യൻ വിപണികൾക്ക് നൽകുന്ന മുന്നേറ്റം നാളെ ഇന്ത്യൻ സൂചികകൾക്കും മികച്ച ക്ലോസിങ് സാധ്യമാക്കിയേക്കും. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജിലോ ബ്രെക്സിറ്റ്‌ ഡീലിലോ വന്നേക്കാവുന്ന അപ്രതീക്ഷിത മലക്കം മറിച്ചിലുകൾ ലോക വിപണിക്ക് നൽകിയേക്കാവുന്ന ഏതു തിരുത്തലും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മികച്ച വാങ്ങൽ അവസരങ്ങളായിരിക്കും.

ഇയു - യുകെ വ്യാപാര, സഹകരണ കരാർ



ബ്രിട്ടന്റെ നിലനിൽപിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞത് ബ്രിട്ടനും യൂറോപ്പിനു തന്നെയും ആശ്വാസമാണ്. ഡിസംബർ 31ന് സ്വാഭാവികമായും ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽനിന്നും പുറത്താവുകയും രാജ്യാന്തര വ്യാപാര നിയമങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ബ്രിട്ടനുമിടയിൽ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നത് പുതിയ ബ്രെക്സിറ്റ്‌ ഡീൽ വന്നതോടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു.

അഞ്ചു വർഷത്തോളം നീണ്ട ബ്രെക്സിറ്റ്‌ അനിശ്ചിതത്വത്തിനാണ് ബ്രെക്സിറ്റ്‌ ഡേറ്റിന് അഞ്ചു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ പരിഹാരമായത്. ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാരണപ്രകാരം ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഏകീകൃത വിപണിയും കസ്റ്റംസ് യൂണിയനും വിടുമ്പോൾ ഇരു മേഖലയിലും ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ഇരുപ്രദേശങ്ങളിലും പ്രത്യേക നികുതികളോ ക്വോട്ടകളോ ഉണ്ടാവില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ബ്രെക്സിറ്റ്‌ ഡീലിന്റെ വിജയം. ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഇയു കോടതികളുടെ ഇടപെടലില്ലാതെ പരിഹരിക്കുന്നതിനു തീരുമാനമായത് അനുകൂലമാണ്.

1426 പേജുകളുള്ള ബ്രെക്സിറ്റ്‌ വ്യാപാരക്കരാർ പ്രമാണത്തിൽ ആണവോർജ, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റം, വിവിധ സംയുക്ത പ്രസ്താവനകൾ തുടങ്ങി സമസ്ത മേഖലകളെക്കുറിച്ചും പരാമർശങ്ങളുള്ളതും അനുകൂലമാണ്.



നിഫ്റ്റി



നിഫ്റ്റിയുടെ അടുത്ത അതിശക്തമായ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ 13940-13980 പോയിന്റുകളിലായിരിക്കും. മുൻ ആഴ്ചകളിൽ 250 പോയിന്റുകൾ വീതം മുന്നേറ്റം നേടി മുന്നേറി വന്ന നിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് 500ൽ പരം പോയിന്റുകളുടെ മുന്നേറ്റമാണ് നേടിയത് എന്നത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.

13600, 13400 പോയിന്റുകളാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ അടുത്ത പിന്തുണ മേഖലകൾ. 13200 പോയിന്റിലെ ഭേദിക്കപ്പെടാത്ത പിന്തുണയും വിപണിക്ക് മികച്ച അടിത്തറയിടുന്നു.

അഞ്ചു ലക്ഷം കോടി ക്ലബിൽ അഞ്ചു പേർ



ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ അഞ്ചുലക്ഷം കോടി ക്ലബിൽ റിലയൻസിനും ടിസിഎസിനും എച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിനും പുറമെ 2020ൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറും ഇൻഫോസിസും കൂടി ഇടം നേടി. എച്ച്ഡിഎഫ്സിയും കൊട്ടക് ബാങ്കും ഐസിഐസിഐ ബാങ്കും 2021ൽ 5 ട്രില്യന്‍ ക്ലബിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഓഹരികളും സെക്ടറുകളും



∙ മുൻ ആഴ്ചയിൽ 11804 കോടി രൂപ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അധികമായി നിക്ഷേപിച്ച വിദേശ ഫണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ 2900 കോടി രൂപ മാത്രം വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യൻ വിപണി വൻ തിരിച്ചു വരവാണ് നടത്തിയത്.

∙ ഈ മാസം ഇതുവരെ 41325 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞ വിദേശ ഫണ്ടുകൾ മുതൽ കൂടുതൽ തുക ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇറക്കിയേക്കാം എന്നത് ബാങ്കിങ്, ഫാർമ, ഐടി, ഓട്ടോ സെക്ടറുകൾക്ക് അനുകൂലമാണ്.

∙ മേഖലയിലെ മറ്റ് വളരുന്ന സാമ്പത്തിക ശക്തികളുമായുള്ള താരതമ്യ പഠനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക-ഉൽപാദന പ്രക്രിയകൾ പൂർണ തോതിൽ സജ്ജമാകാത്തത് ജിഡിപി വളർച്ചാ താരതമ്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പിന്നോട്ടടിച്ചേക്കാമെന്നത് വിപണിക്ക് വിനയാണ്. സമീപ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഒഴുക്കിനെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കുമോ എന്നും വിപണി ഭയക്കുന്നു.

∙ യുഎസ് സിറ്റിസൺഷിപ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസിന്റെ 2017ലെ തീരുമാനം റദ്ദു ചെയ്ത അമേരിക്കൻ മേൽക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം വീണ്ടും കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർമാരെ ‘സ്പെഷ്യാലിറ്റി’ എച്ച്-1ബി വീസക്ക് അർഹരാക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടെക് ഭീമന്മാർക്ക് അനുകൂലമാണ്. ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ്, എച്ച്സിഎൽ ടെക്, ടെക് മഹിന്ദ്ര, എൽ&ടി ടെക്, ബിർള സോഫ്റ്റ് മുതലായ ഓഹരികൾ മുന്നേറ്റം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഐടി ഓഹരികൾ ഇനിയും നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാം.

∙ വിപ്രോയുടെ ഓഹരി തിരികെ വാങ്ങൽ ഡിസംബർ 29ന് ആരംഭിക്കുന്നത് ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമാണ്. ജനുവരി 11ന് ബൈ ബാക് അവസാനിക്കും. മെട്രോ എജിയുമായുള്ള പുത്തൻ ബിസിനസ് ഡീലും ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമാണ്.

∙ ഇൻഫോസിസ് ഡെയ്‌മലർ എജിയുമായി ഏർപ്പെട്ട പുത്തൻ കരാർ കമ്പനിക്ക് അനുകൂലമാണ്. മൂന്നാംപാദ പ്രവർത്തന ഫലപ്രഖ്യാപന പ്രതീക്ഷയിൽ ഓഹരി മുന്നേറ്റം നേടും. 1500 രൂപ ഓഹരിക്ക് ദീർഘ കാല ലക്ഷ്യം ഉറപ്പിക്കാം.

∙ ഒരു മാസം കൊണ്ട് 100 രൂപയുടെ മുന്നേറ്റം നേടിയ എച്ച്സിഎൽ ടെക് അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിൽ വൻവില മുന്നേറ്റം നേടിയേക്കാം. 1200 രൂപയാണ് 1000 രൂപയുടെ കടമ്പ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓഹരിയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. മൂന്നാം പാദ ഫലപ്രഖ്യാപനം മുന്നിൽ കണ്ട് ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാം.

∙ കോവിഡ് ബാധിത സെക്ടറുകളായ ഏവിയേഷൻ, ട്രാവൽ, മൾട്ടിപ്ലെക്സ്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ ഇനിയും തിരുത്തപ്പെട്ടേക്കാം. ഫാർമ, ഐടി, ടെലികോം, ഫാർമ റിസർച്ച്, എഫ്എംസിജി, ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിങ്, അഗ്രോ ടെക് തുടങ്ങിയ കോവിഡ് കാലത്ത് മുന്നേറ്റം നേടിയിരുന്ന സെക്ടറുകൾ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപത്തിനായി പരിഗണിക്കാം.

∙ മിഡ് ക്യാപ്, സ്‌മോൾ ക്യാപ് സെക്ടറുകളിലെ റാലി തുടരുകയാണ്. ജനുവരി മുതൽ മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം മിഡ് ക്യാപ്, സ്‌മോൾ ക്യാപ് ഓഹരികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്നതും മികച്ച മിഡ് ക്യാപ് ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപ വർധനയ്ക്ക് സാധ്യതയാണ്. മികച്ച മിഡ് ക്യാപ് ഓഹരികൾ ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കുക.

∙ ബജാജ് ഓട്ടോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പുതിയ ഉൽപാദനകേന്ദ്രം കൂടി സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഓഹരി അടുത്ത തിരുത്തലിൽ നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാം. കമ്പനിയുടെ ആഭ്യന്തര വിൽപനയിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടും കമ്പനിയുടെ മാർജിൻ ഇരട്ടിയായതും ഓഹരിക്ക് അനുകൂല ഘടകമാണ്. ആസ്റ്റർ ഡിഎം ഹെൽത്കെയർ കേമാൻ ദ്വീപിൽ പുതിയ ക്ലിനിക്കൽ എക്സലൻസ് ഹബ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമാണ്.

∙ പിഎൻബിയിലെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം എൽഐസി 4.12 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 7.73 ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തിയത് ബാങ്കിന് അനുകൂലമാണ്. ഓഹരി നിലവിലെ നിരക്കിൽ ആകർഷകമാണ്. യൂണിയൻ ബാങ്ക്, എസ്ബിഐ, കാനറ ബാങ്ക് എന്നിവയും പരിഗണിക്കാം.

∙ സെൻസാർ ടെക്‌നോളജീസിനെ യുകെ കമ്പനി ടെക്ക് പങ്കാളിയായി നിയമിച്ചത് ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമാണ്.

∙ ആർഇസി ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാം. പൊതുമേഖലാ വിൽപനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഹരിക്കും അനുകൂല സാഹചര്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

∙ ബിപിസിഎല്ലിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് അടുത്തു തന്നെ ആരംഭിച്ചേക്കാവുന്നത് ഓഹരിക്ക് മുന്നേറ്റ സാധ്യതയാണ്. ഐഒസി, ഹിന്ദ് പെട്രോ എന്നിവയും പത്തു മേഖല സെക്ടർ മൊത്തത്തിലും മുന്നേറ്റം നേടിയേക്കാം.

∙ ഇൻഫ്രാ സെക്ടറിനൊപ്പം സിമന്റ് സെക്ടറും 2021 ന്റെ ആദ്യപാദം കയ്യടക്കിയേക്കാം. ജെഫറീസ് എസിസിക്ക് 2200 രൂപയും അംബുജ സിമന്റിന് 330 രൂപയും ലക്ഷ്യം കാണുന്നു.

∙ 288 രൂപയ്ക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ബെക്ടർസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഫുഡ് 107% നേട്ടം ആദ്യദിനം തന്നെ കൈവരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ക്വിക് സർവീസ് റെസ്റ്ററന്റുകൾക്കെല്ലാം ബൺ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് ഓവൻ ബ്രാൻഡ് കൈയാളുന്ന കമ്പനി ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ബർഗർ കിങ്ങും നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാം.

സ്വർണം



കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പിന്തുണയിൽ ഓഹരി വിപണിക്കൊപ്പം സ്വർണവും മുന്നേറുകയാണ്. 1850 ഡോളറിനു മുകളിൽ ക്രമപ്പെട്ട വില അടുത്ത മുന്നേറ്റത്തിനു തയാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ 1900 ഡോളർ കടന്നാൽ സ്വർണം അടുത്ത റാലി തുടങ്ങിയേക്കും. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഔൺസിന് 2000 ഡോളറിനു മുകളിൽ 2021ന്റെ ആദ്യപാദത്തിൽ തന്നെ സ്വർണം വീണ്ടുമെത്തുമെന്നു കരുതുന്നു.

