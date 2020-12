കൊച്ചിയിലെ മാളിൽ വീണ്ടും യുവതിക്കു നേരെ അതിക്രമം, നഗ്നതാ പ്രദർശനം; ദൃശ്യം പുറത്ത്

കൊച്ചി∙ ഇടപ്പള്ളിയിലെ മാളിൽ യുവതിക്കു നേരേ വീണ്ടും അതിക്രമം. യുവതിയുടെ മുൻപിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ യുവാവിനായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനിയുടെ പരാതിയിലാണ് കളമശേരി പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.

ക്രിസ്മസ് ദിനം രാത്രി ഒമ്പതു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. 26ന് തന്നെ പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. പ്രതിയെന്നു സംശയിക്കുന്നയാളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

യുവതിക്കു നേരേ അതിക്രമം നടത്തി/യാളുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ

ഇയാൾ മാളിലെ എസ്കലേറ്ററിനു സമീപത്തു നിൽക്കുന്നതും റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നതിന്റെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കളമശേരി ഇൻസ്പെക്ടർ സന്തോഷ് മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു.

English Summary : Attack against woman in Mall at Edappally