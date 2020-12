കർഷക പ്രതിഷേധം: കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചർച്ച് 30ന്; 40 യൂണിയനുകൾക്ക് ക്ഷണം

ന്യൂഡൽഹി∙ കർഷക യൂണിയനുകളെ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്കു ക്ഷണിച്ച് കേന്ദ്രം. ഡിസംബർ 30നാണ് അടുത്ത ചർച്ച. പ്രതിഷേധിക്കുന്ന 40 സംഘടനകളിൽനിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെയാണ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച യൂണിയനുകൾ സർക്കാരിന് ചില നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. ഇതു പഠിച്ചശേഷം 29ന് ചർച്ചയ്ക്കു കൂടാമെന്നാണ് യൂണിയനുകൾ അറിയിച്ചിരുന്നത്.

ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ 30ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് ചർച്ച. ഇതുവരെ കർഷക സംഘടനകളുമായി കേന്ദ്രം ഔദ്യോഗികമായി അഞ്ചു തവണ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞില്ല.



പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകരാണ് ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തിയിൽ തമ്പടിച്ച് മൂന്നു കാർഷിക നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭം അതികഠിനമാക്കുമെന്നും സംഘടനകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Farmers' stir: Govt invites 40 unions for next round of talks on Dec 30