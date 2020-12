തിരുവനന്തപുരം∙ സ്‌റ്റേ ഉത്തരവ് കിട്ടാനിരിക്കെ അരമണിക്കൂര്‍ സാവകാശം ചോദിച്ചിട്ടും അധികൃതര്‍ നല്‍കിയില്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥലം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ തീപടര്‍ന്നു മരിച്ച രാജന്റെ മകന്‍ രാഹുല്‍ രാജ്.

ചോറുണ്ണാനിരുന്ന പിതാവിന്റെ ഷര്‍ട്ടിനു പിടിച്ചു വലിച്ച് വെളിയിലിറക്കി എത്രയും പെട്ടെന്നു കുടിയൊഴിഞ്ഞു പോകണം എന്നു പറഞ്ഞു. എല്ലാവരെയും പുറത്തിറക്കാന്‍ പൊലീസുകാര്‍ വന്നപ്പോള്‍ പപ്പയുടെ സമനില മുഴവന്‍ തെറ്റിപ്പോയി.

വേണമെന്നു വച്ചിട്ടല്ല പപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. വന്ന പൊലീസുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സാവകാശം നല്‍കിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോ തങ്ങളെ നോക്കാന്‍ ആരുമില്ലെന്നും നിറകണ്ണുകളോടെ രാഹുല്‍രാജ് പറഞ്ഞു. രാജന്റെ ഭാര്യയും പൊള്ളലേറ്റ് ആശുപത്രിയിലാണ്.

English Summary: Rajan's son rahul raj against officials on his father's death