നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ കളമശേരി യുഡിഎഫിന്; സീമ കണ്ണന്‍ നഗരസഭാധ്യക്ഷ

കൊച്ചി∙ രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ കളമശേരി നഗരസഭാ ഭരണം യുഡിഎഫിന്. സീമ കണ്ണൻ നഗരസഭാധ്യക്ഷയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നാൽപത്തിരണ്ടംഗ കൗൺസിലിൽ ഇരുപത് അംഗങ്ങളുടെ വീതം പിന്തുണ എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും ലഭിച്ചു.

വിമത കൗൺസിലർമാരായ ബിന്ദു മനോഹരനും, കെ.എച്ച്. സുബൈറും എൽഡിഎഫിനെയും , എ.എച്ച് നിഷാദ് യുഡിഎഫിനെയും പിന്തുണച്ചതോടെയാണ് വോട്ട് തുല്യമായത്. തുടർന്ന് നറുക്കെടുത്തു. ഇതോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനുള്ള വാർഡിലെ ഫലം നിർണായകമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായി.

