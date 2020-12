ന്യൂഡല്‍ഹി∙ മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംപിയുമായ മന്‍സുഖ്ഭായ് വാസവ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാജിവച്ചു. ബറൂച്ചില്‍നിന്ന് ആറു തവണ എംപിയായ വാസവ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തില്‍ സ്പീക്കറെ കണ്ട് രാജി സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു.



നര്‍മദ ജില്ലയിലെ 121 ഗ്രാമങ്ങള്‍ പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശമാക്കിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനം. വാസവ ഒന്നാംമോദി മന്ത്രിസഭയില്‍ ആദിവാസിക്ഷേമ സഹമന്ത്രിയായിരുന്നു. രാജിക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി.ആര്‍ പാട്ടീലിന് ബാസവ കത്തയച്ചു. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കണമെന്ന് കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സമ്മര്‍ദ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണു രാജിയെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. നര്‍മദ ജില്ലയിലെ 121 ഗ്രാമങ്ങള്‍ പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശമാക്കി വനം മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കത്തെഴുതിയിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍നിന്നാണു രാജിക്കാര്യം അറിഞ്ഞതെന്നും പാട്ടീല്‍ വാസവയുമായി സംസാരിച്ച് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുമെന്നും ബിജെപി വക്താവ് ഭാരത് പാണ്ഡ്യ പറഞ്ഞു.

