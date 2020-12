തിരുവനന്തപുരം∙ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനിടെ ഗുരുതര പൊള്ളലേറ്റു ചികിൽസയ്ക്കിടെ മരിച്ച ദമ്പതികളുടെ മക്കളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തു സർക്കാർ. കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി കലക്ടർക്കു നിർദേശം നൽകി. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് സർക്കാർ വഹിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് വീടുവച്ചു നൽകുന്ന കാര്യവും സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. പൊലീസ് നടപടിയിൽ വീഴ്ചവന്നോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശം നൽകി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കലക്ടർ തഹസിൽദാർക്കു നിര്‍ദേശം നൽകി.

വെണ്‍പകലിനു സമീപം പോങ്ങിൽ രാജൻ (45), ഭാര്യ അമ്പിളി (36) എന്നിവരാണ് തീ പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ചത്. വീട് ജപ്തി ചെയ്യാനെത്തിയവരെ തടയാൻ തലയിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു നിന്ന ദമ്പതിമാരിൽ ഭർത്താവു കത്തിച്ച സിഗററ്റ് ലൈറ്റർ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തട്ടിതെറിപ്പിച്ചതോടെയാണ് തീ പടർന്നത്. മരിക്കാൻ ഉദ്ദേശ്യമില്ലായിരുന്നെന്നും ജപ്തി ചെയ്യാനെത്തിയവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനാണ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചതെന്നും രാജൻ മരണമൊഴി നൽകിയിരുന്നു.



English Summary: Government to look after Neyyattinkara Couple's Children