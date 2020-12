ബോല്‍പുര്‍∙ ബംഗാളിലെ ബോല്‍പുരില്‍ അമിത് ഷായുടെ വമ്പന്‍ റാലിക്ക് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ അതേ നാണയത്തില്‍ മറുപടി നല്‍കി മമതാ ബാനര്‍ജിയുടെ പ്രകടനം.

അഴുകിത്തുടങ്ങിയ ചില എംഎല്‍എമാരെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വച്ച് തൃണമൂലിനെയാകെ വാങ്ങാന്‍ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കരുതെന്ന് ഏഴ് എംഎല്‍എമാരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിനു ശേഷം പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ പൊതുപരിപാടിയില്‍ മമത പറഞ്ഞു. പത്തു ദിവസം മുമ്പാണ് മുന്‍മന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി ഉള്‍പ്പെടെ ഏഴ് എംഎല്‍എമാര്‍ പാര്‍ട്ടിവിട്ടത്.



പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ പാര്‍ട്ടിയായ ബിജെപി വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയവും തട്ടിപ്പു രാഷ്ട്രീയവുമാണ് പയറ്റുന്നതെന്ന് മമത കുറ്റപ്പെടുത്തി. ബംഗാളിന്റെ നട്ടെല്ല് തകര്‍ക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും രവീന്ദ്രനാഥ് ടഗോര്‍ സുവര്‍ണ ബംഗാള്‍ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച മണ്ണില്‍ അതു നടക്കില്ലെന്നും മമത പറഞ്ഞു.

ബിജെപിയുടെ വര്‍ഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍നിന്ന് ബംഗാളിനെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വിശ്വഭാരതി സര്‍വകലാശാലയില്‍ വര്‍ഗീയ കാര്‍ഡ് കളിക്കുകയാണ്. വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ബിദ്യുത് ചക്രവര്‍ത്തി ബിജെപിയുടെ റബര്‍ സ്റ്റാംപാണ്. വിഭാഗീയതയും വര്‍ഗീയതയും ക്യാംപസില്‍ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു നടക്കുന്നതെന്നും മമത പറഞ്ഞു.

