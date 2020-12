കോട്ടയം∙ വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാലായില്‍ മാണി സി. കാപ്പന്‍ എംഎല്‍എ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പി.ജെ.ജോസഫ്. ജോസഫ് വിഭാഗം സീറ്റ് വിട്ടുനല്‍കും. ശരദ് പവാറിന്റെ എന്‍സിപിയായി തന്നെ മാണി സി. കാപ്പന്‍ മല്‍സരിക്കുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. തൊടുപുഴ നഗരസഭ ഒരുവര്‍ഷത്തിനകം തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നും ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Mani C Kappan may be UDF Candidate in Pala says PJ Joseph