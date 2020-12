ന്യൂഡൽഹി∙ യുകെയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ 14 പേര്‍ക്കു കൂടി കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ അതിതീവ്ര വ്യാപന സാധ്യതയുള്ള ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ച വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 20 ആയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആറു പേര്‍ക്ക് പുതിയ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

കൂടുതൽ സാംപിളുകളിൽ പരിശോധന തുടരുകയാണ്. ഡൽഹി എൻസിഡിസിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എട്ടു പേർക്കും നിംഹാൻസിൽ ഏഴു പേർക്കും കോവിഡ് വകഭേദം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിസിഎംബി – 2, എൻഐബിജി, എൻഐവി പുണെ, ഐജിഐബി – 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് കണക്കുകൾ.

യുകെയില്‍നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയവര്‍ക്കാണു പുതിയ വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടനില്‍നിന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മീററ്റിലെത്തിയ രണ്ടുവയസുകാരിക്കും ജനിതകമാറ്റം വന്ന കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബ്രിട്ടനില്‍ നിന്നുള്‍പ്പെടെ യൂറോപ്പിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയ 361 പേരെ മുംബൈയില്‍ ഒരാഴ്ച നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. ബ്രിട്ടനില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിലക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നീട്ടും.

അതേസമയം യുകെ വൈറസ് വകഭേദം അമേരിക്കയിലെ കൊളറാഡോയിലും കണ്ടെത്തി. എവിടേക്കും യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാണ് യുഎസിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുഎഇയിയിലും അതിതീവ്ര വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.



യുകെയിൽ നിന്നെത്തിയ 204 പേരെ കണ്ടെത്താനായില്ല



ബെംഗളൂരു ∙ യുകെയിൽ നിന്നു മടങ്ങിയത്തിയവരിൽ 3 പേരെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതു കോവിഡ് വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദമാണെന്ന് (എസ്എആർഎസ്-സിഒവി 2) ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ.കെ.സുധാകർ അറിയിച്ചു. യുകെയിൽ നിന്നു കർണാടകയിൽ എത്തിയ 204 പേരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാലിതു സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയല്ല. വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് കണ്ടെത്താനാകാത്തത്. ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിനു നിർദേശം നൽകിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



പുതിയ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കും വൈറസ് പടരാതിരിക്കുന്നതിനും നടപടികളെടുത്തു. ഇവരെ സ്വീകരിക്കാനും മറ്റും കുടുംബാംഗങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നവരെ പരിശോധിക്കുകയും ഐസലേഷനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയ ശേഷം യുകെയിൽ നിന്നെത്തിയ 1614 പേരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 26 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിംഹാൻസ് ആശുപത്രിയിൽ‍ നടത്തിയ വിദഗ്ധ പരിശോധനയിലാണ് 3 പേർക്കു പുതിയ വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.



