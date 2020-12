കർഷകരെ ഖലിസ്ഥാനികളെന്ന് ആരും വിളിക്കരുത്; ബിജെപിയെ തിരുത്തി രാജ്നാഥ്

ന്യൂഡൽഹി∙ നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കില്ലെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. കര്‍ഷകരോടു സര്‍ക്കാരിന് ബഹുമാനം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകർ ഖലിസ്ഥാനികളാണ് എന്ന ബിജെപിയുടെ ഐടി സെല്ലിന്റേത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പ്രതിരോധമന്ത്രി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയ്ക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രാജ്നാഥ് സിങ് നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്.

നക്സലുകൾ, ഖലിസ്ഥാനികൾ തുടങ്ങിയ പേരുകൾ കർഷകരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത്തരം ആരോപങ്ങൾ കർഷകർക്കെതിരെ ആരും പ്രയോഗിക്കരുതെന്നാണ് രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞത്. കർഷകർ നമ്മുടെ അന്നദാതാക്കളാണ്. അവരോട് അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘ഞാനൊരു കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. എന്റെ അമ്മ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെക്കാൾ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവുണ്ട്. രാഹുൽ എന്നേക്കാൾ ചെറുപ്പമാണ്. ഞാൻ കർഷകന്റെ മകനാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കർഷകർക്ക് എതിരായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനാകില്ല.

ഭേദഗതികൾ വേണമെങ്കിൽ അതു വരുത്താൻ തയാറാണ്. മൂന്നു നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓരോ വകുപ്പുകൾ വച്ച് കർഷകർ ചർച്ച നടത്തണം. കർഷകരുടെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും വേദന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും വേദനയാണ്. കർഷക താൽപര്യം പരിഗണിക്കാതെ കേന്ദ്രത്തിന് തീരുമാനം എടുക്കാനാകില്ല.

കർഷകരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ മാനിക്കുന്നതാണ് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ. ‘വേണം, വേണ്ട’ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ചർച്ച നടത്തരുത്. യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവണം ചർച്ച.’ – ഡൽഹി അതിർത്തിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകരുമായി ആറാം വട്ട ചർച്ച കേന്ദ്രം നടത്താൻ ഒരുങ്ങവെയാണ് മുൻ കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി കൂടിയായിരുന്ന രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ നിലപാടു പുറത്തുവരുന്നത്.

