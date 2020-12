ഗുരുതര രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അവധി എടുക്കാഞ്ഞതെന്ത്?: ശിവശങ്കറിനോട് കോടതി

കൊച്ചി∙ ഗുരുതര രോഗമുണ്ടെന്നു പറയുന്ന എം. ശിവശങ്കർ ഒരു അസുഖ അവധി പോലും എടുത്തതായി കാണുന്നില്ലെന്ന് കോടതി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം. ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള എസിജെഎം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിലാണ് ഈ പരാമർശം. രോഗം അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന പരാമർശങ്ങളോടെയാണ്, രോഗമുള്ളതിനാൽ ജാമ്യം വേണമെന്ന അഭിഭാഷകന്റെ വാദത്തെ തള്ളിയത്.

ശിവശങ്കർ അസുഖമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ ഒളിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന കസ്റ്റംസ് വാദം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. രോഗമുണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ രേഖകളിലും വ്യക്തമല്ല. ഇത്ര അസുഖമുണ്ടായിട്ടും ഒരു സിക്ക് ലീവ് പോലും എടുക്കാത്തത് എന്താണെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. അതേസമയം ശിവശങ്കർ പദവി ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണക്കടത്തിൽ പങ്കാളിയായതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

കൂട്ടുപ്രതികളുടെ മൊഴികളിലും ശിവശങ്കറിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാണ്. ഇപ്പോൾ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ഉന്നതരെ സ്വാധീനിച്ചു കേസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജാമ്യം നൽകുന്നത് കേസന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കും. അതേസമയം 60 ദിവസത്തിനകം കസ്റ്റംസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് തടസമുണ്ടാകില്ലെന്നും ഉത്തരവിൽ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തന്റെ കക്ഷിക്കെതിരെ ഒരു തെളിവും കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിനാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ശിവശങ്കറിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. 2015 മുതൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നമുണ്ടെന്നു പറയുന്ന ശിവശങ്കർ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വിദേശയാത്രകൾ നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു ഇതിന് കസ്റ്റംസിന്റെ ചോദ്യം. സ്വപ്നയുമൊത്ത് എം.ശിവശങ്കർ നടത്തിയ വിദേശയാത്രകളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരാനുണ്ടെന്നും കസ്റ്റംസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.

English Summary: If critically ill why did not take any leave court asks M. Sivasankar