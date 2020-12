ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഓക്‌സ്ഫഡ് വാക്‌സീന്റെ (കോവിഷീല്‍ഡ്) അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് ഇന്ത്യ അനുമതിയില്ല. വാക്സീന്റെ ഫലപ്രാപ്തി സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വേണമെന്ന് വിദഗ്ധ സമിതി വിലയിരുത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും യോഗം ചേരും. ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയും ആസ്ട്ര സെനക്കയും സംയുക്തമായി ചേർന്നു നിർമിക്കുന്ന വാക്സീന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഉൽപാദകരായ പുണെയിലെ സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി തേടിയത്.

ഓക്സ്ഫഡ് വാക്സീന് യുകെ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. വാക്‌സീന് 62% മുതല്‍ 90% വരെ ഫലപ്രാപ്തിയുണ്ടെന്നായിരുന്നു യുകെ, ബ്രസീല്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടന്ന ട്രയല്‍ഫലം. ഇന്ത്യയില്‍ ഓഗസ്റ്റ് 24ന് തുടങ്ങിയ വാക്‌സീന്‍ ട്രയലില്‍ നവംബര്‍ 10നു തന്നെ മുഴുവന്‍ വൊളന്റിയര്‍മാര്‍ക്കും വാക്‌സീന്‍ ഡോസ് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉള്‍പ്പെടെയാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നത്.



ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഷീല്‍ഡ് ഡോസിന് 250 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു. പുണെയിലെ സിറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിര്‍മിക്കുന്ന കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ 50 ശതമാനവും ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്‍കുമെന്നും ബാക്കിയേ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു കയറ്റുമതി ചെയ്യൂവെന്നും സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സിഇഒ അദാര്‍ പുനെവാല വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



2021 ഏപ്രിലില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വാക്‌സീന്‍ ലഭ്യമാക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ ശ്രമമെന്നും ഫെബ്രുവരിയില്‍ 10 കോടി ഡോസ് നിര്‍മിക്കാന്‍ ധാരണയായതായും അദാര്‍ പുനെവാല നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരാള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ രണ്ട് ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ പരമാവധി ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്നായിരുന്നു അദാര്‍ പുനെവാല പറഞ്ഞിരുന്നത്. വാക്‌സീന്‍ വന്‍തോതില്‍ വാങ്ങാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ ധാരണയായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കാരിന് ഒരു ഡോസിന് 250 രൂപ നിരക്കില്‍ വാക്‌സീന്‍ നല്‍കാന്‍ കമ്പനി തയാറാകുന്നത്.



English Summary: No Emergency Use Approval Yet to Oxford-AstraZeneca