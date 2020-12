പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പുതുതായി 1.75 ലക്ഷം കുട്ടികൾ; 4 വർഷത്തിൽ 6.8 ലക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ 1 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിൽ ഈ അധ്യയന വർഷം പുതുതായി 1.75 ലക്ഷം കുട്ടികൾ പ്രവേശനം നേടിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 6.8 ലക്ഷം കുട്ടികളാണു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പുതുതായി എത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒന്നാം ക്ലാസിൽ മാത്രം 8170 കുട്ടികൾ മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി പ്രവേശനം നേടി.

English Summary: 1.75 lakh new admissions in Kerala public schools says CM Pinarayi Vijayan