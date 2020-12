പണം കിട്ടേണ്ടവർ രാവിലെ വീട്ടിലെത്തണമെന്ന് ബിജു; ഒടുവിൽ കുടുംബത്തോടെ മരണം

കൊച്ചി∙ പണം ലഭിക്കേണ്ടവർ ഇന്നു രാവിലെ വീട്ടിലെത്താനായിരുന്നു ചേലാമറ്റത്ത് മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ബിജു കടക്കാരോടെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നതത്രെ. ഡിസംബർ 31നകം എല്ലാവർക്കും പണം നൽകാമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചത്. വാക്കു പാലിക്കാതെ വന്നതോടെ പുതിയൊരു വർഷം വരുന്നതു കാത്തു നിൽക്കാതെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം മരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നെന്നു സമീപവാസികൾ പറയുന്നു. പ്രദേശത്ത് ചിട്ടി നടത്തി പൊട്ടിയതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വലിയ കടക്കാരനാക്കിയതെന്നാണ് അയൽവാസികൾ പറയുന്നത്. നാട്ടുകാരുടെ കൈയിൽനിന്നുൾപ്പടെ ഇയാൾക്ക് ലക്ഷങ്ങളുടെ കടമുണ്ടായിരുന്നു.

പെരുമ്പാവൂർ ചേലാമറ്റം പാറപ്പുറത്തുകൂടി വീട്ടിൽ പത്ഭനാഭന്റെ മകൻ ബിജു (46), ഭാര്യ വണ്ണപ്പുറം മാങ്കുഴിക്കൽ അമ്പിളി (39) മകൾ ആദിത്യ (15) മകൻ അർജുൻ(13) എന്നിവരെയാണു വീടിനകത്തു രണ്ടു കയറുകളിലായി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വീടിന്റെ ഹാളിലെ ഹുക്കിൽ പിതാവും മകനും, ബെഡ് റൂമിലെ ഹുക്കിൽ അമ്മയും മകളും ഓരോ കയറുകളുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലുമായി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്.



ബിജുവിന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ തടിച്ചു കൂടിയവർ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ

വീടിന്റെ ചുമരിൽ മൂന്നു സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്റെ ബന്ധുക്കളെ ആരെയും മൃതദേഹം കാണാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് എഴുതി വച്ചിരുന്നു. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും.



ബിജുവിന്റെ വീട്ടില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്ന പൊലീസുകാർ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ

English Summary: Biju asked debtors to come to collect money in the morning, but found dead



(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 0471- 2552056)