കുതിരാനിൽ ലോറി 6 വാഹനങ്ങളിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി; 3 മരണം, ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

തൃശൂര്‍∙ കുതിരാനില്‍ ആറു വാഹനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്നു മരണം. ലോറിയും കാറും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ഒരാളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്.



ചരക്കുലോറി നിയന്ത്രണംവിട്ട് രണ്ട് കാറുകളിലും രണ്ട് ൈബക്കിലും ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു മിനിലോറിയിലേക്കും ചരക്കുലോറി പാഞ്ഞുകയറി. കാറില്‍ ഒരു യാത്രക്കാരന്‍ കുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയാണ്.



അപകടത്തെത്തുടര്‍ന്ന് തൃശൂർ – പാലക്കാട് ദേശീയപാതയില്‍ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസപ്പെട്ടു. കുതിരാനിൽ ഇരുവശത്തുമായി കിലോ മീറ്ററുകളോളം വാഹനങ്ങള്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്.



English Summary: Goods Lorry rams into six vehicles in Kuthiran, Traffic blocked