21,822 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്; 5 പേർക്ക് ജനിതകമാറ്റം വന്ന വൈറസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ യൂറോപ്പിൽ നിന്നെത്തിയ 5 പേർക്ക് കൂടി ജനിതക മാറ്റം വന്ന വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രാജ്യത്ത് 25 ആയി. പുണെ നാഷണൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നാല് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഐജിഐബിയിലെ( ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജിനോമിക്സ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി) പരിശോധനയിലാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. രോഗബാധിതരായ 25 പേരെയും പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ജനിതകമാറ്റം വന്ന കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ വൻ മുന്നൊരുക്കമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.



‌അതേസമയം, രാജ്യത്ത് അവസാന 24 മണിക്കൂറിനിടെ 21,822 പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു. 26,139 പേർ രോഗമുക്തരായി. 98,60,280 പേരാണ് ആകെ രോഗമുക്തരായത്. 2,57,656 പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,02,66,674 ആയി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 299 പേർ മരിച്ചു. ആകെ മരണം 1,48,738. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്.

