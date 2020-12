പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് വിവാഹപ്രായം ആയില്ലെങ്കിലും ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാമെന്ന് കോടതി

ചണ്ഡിഗഡ് ∙ വിവാഹപ്രായം ആയില്ലെങ്കിലും പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ആക്രമണഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ സംരക്ഷണം തേടി കോടതിയെ സമീപിച്ച പെൺകുട്ടിക്കും കാമുകനും ആവശ്യമായ സുരക്ഷ നൽകാൻ ജസ്റ്റിസ് അൽക്ക സരിൻ പൊലീസിനു നിർദേശം നൽകി. 19 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് വീടുവിട്ട് 20 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയോടൊത്തു താമസം തുടങ്ങിയത്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്നുണ്ട്. ജീവിതപങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും മാതാപിതാക്കൾ അമിതമായി ഇടപെടരുതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Right of adult couple to live together can’t be denied despite man not attaining marriageable age: High Court