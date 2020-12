വധിച്ചത് ഭീകരരെയെന്ന് സൈന്യം; നിരപരാധികളെയെന്ന് നാട്ടുകാർ

ശ്രീനഗർ∙ സൈന്യം നടത്തിയ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സാധാരണക്കാരായ നിരപരാധികളെന്ന് നാട്ടുകാർ. ബുധനാഴ്ചയാണ് നഗരത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ മൂന്നു പേർ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പതിനൊന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകനും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടും. ശ്രീനഗർ–ബാരമുള്ള ഹൈവേയിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നുവെന്ന് സൈന്യം അറിയിച്ചു. അജാസ് മക്ബൂൽ ഗനി, അതെർ മുഷ്താഖ്, സുബൈർ ലോൺ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അജാസ്, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകനാണ്.



കൃത്യമായ നിർദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിടം വളഞ്ഞ് കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് മേജർ ജനറൽ എച്ച്.എസ്. സാഹി പറഞ്ഞു. ഒരു ഭീകരൻ പുറത്തുവരാൻ തയാറായെങ്കിലും മറ്റുരണ്ടുപേർ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഗ്രനേഡ് എറിയുകയും വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽനിന്നും ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് വിട്ടുനിന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്നുപേരും ഭീകരരാണ്. എന്നാൽ ഇവരെ ഭീകരരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. രണ്ടുപേർ ഭീകരർക്ക് സഹായം ചെയ്തു നൽകുന്നവരാണ്. 2017ൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ ഭീകരൻ റയീസ് കച്ച്രോയുടെ ബന്ധുവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാൾ.

ഷോപ്പിയാനിൽ മൂന്ന് നിരപരാധികളെ വധിച്ചതിന് ആർമി ക്യാപ്റ്റനെതിരെയും മറ്റു രണ്ടുപേർക്കെതിരേയും പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഏറ്റമുട്ടൽ നടന്നത്. ഷോപ്പിയാനിലെ ഏറ്റുമുട്ടൽ വ്യാജമാണെന്ന് കോടതിയും നിരീക്ഷിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ അടുത്തുനിന്നും കണ്ടെടുത്ത ആയുധങ്ങൾ സൈനികർ കൊണ്ടുവച്ചതാണെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം ശ്രീനഗറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം പൊലീസ് നിഷേധിച്ചു. രക്ഷിതാക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ലായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

