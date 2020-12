കൊച്ചി∙ വൈറ്റില, കുണ്ടന്നൂർ മേൽപാലങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി 9ന്. വൈറ്റില മേൽപാലം രാവിലെ 9.30നും കുണ്ടന്നൂർ പാലം 11 മണിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. രണ്ട് പാലങ്ങളിലേയും ഭാരപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഉദ്ഘാടന പരിപാടി നിശ്ചയിച്ചത്.



English Summary: Vyttila and Kundannoor flyovers will be inaugurated on January 9