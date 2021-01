നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാതെ പിന്നോട്ടില്ല; അതിശൈത്യത്തിലും പതറാതെ കർഷകർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സമരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന നിലപാട് പുതുവർഷ ദിനത്തിലും ആവർത്തിച്ച് കർഷകർ. താങ്ങുവിലയ്ക്ക് (എംഎസ്പി) നിയമപരമായ ഗാരന്റി വേണമെന്നതും വിവാദമായ മൂന്നു കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം എന്നതുമാണു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളെന്നും ഇതു നടപ്പാക്കാതെ പ്രക്ഷോഭം പിൻവലിക്കില്ലെന്നും സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച വ്യക്തമാക്കി.

കർഷകർക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിക്കാമെന്നും ഉടൻ കൊണ്ടുവരാനിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഭേദഗതി ബിൽ നീട്ടിവയ്ക്കാമെന്നും സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകിയതായി സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച നേതാവ് ഗുർനം സിങ് ചാദുനി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾക്കു പകരം മറ്റേതെങ്കിലും നടത്തിത്തന്ന് പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഒരുമാസത്തിലധികമായി തുടരുന്ന കർഷക പ്രതിഷേധം പുതുവർഷ ദിനത്തിലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ മുന്നേറി. അതികഠിന ശൈത്യം തങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ കടുകിടപോലും ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട്. ഡൽഹിയിലെ കുറഞ്ഞ താപനില 1.1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കു താഴ്ന്നിരുന്നു. നവംബർ 26നാണ് കർഷക പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചത്.

English Summary: Farmers continue protests outside Delhi, say no question of withdrawing 2 demands