പുതുവർഷ സന്ദേശവുമായി കിം; ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും

സോൾ∙ പുതുവർഷത്തിൽ സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമെന്ന് ഉത്തര കൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉൻ. പുതിയ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കെഴുതിയ കത്തിലാണ് കിം ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചത്. പിതാവിന്റെയും പിതാമഹന്റെയും സ്മൃതികുടീരം സന്ദർശിച്ചാണ് പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിന് കിം ആരംഭം കുറിച്ചത്.

ഈ ദുരിത കാലത്ത് തന്നെയും പാർട്ടിയെയും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് കിം നന്ദി പറയുന്നു. സാമ്പത്തിക പുരോഗതി മെച്ചപ്പെടുത്തി ജനാഭിലാഷം പൂർത്തികരിക്കുമെന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിൽ കിം നേരത്തേ ജനങ്ങളോടു മാപ്പു ചോദിച്ചിരുന്നു. രാജ്യാന്തര ഉപരോധങ്ങളും കോവിഡ് പടർന്നുപിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കഠിന നിയന്ത്രണങ്ങളുമാണ് ഇതിനു കാരണമായി കിം പറയുന്നത്.



