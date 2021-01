2.5 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്; ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി പ്രമോട്ടർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി പ്രമോട്ടറെന്ന പേരിൽ 45ലേറെ ആളുകളെ പറ്റിച്ച് 2.5 കോടി തട്ടിയെടുത്ത റാക്കറ്റിന്റെ തലവൻ ഉമേഷ് വർമയെ (60) ഡൽഹി പൊലീസ് പിടികൂടി. ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളെ കബളിപ്പിച്ചശേഷം 2018ൽ ഇയാൾ ദുബായിലേക്കു കടന്നിരുന്നു. തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

മുൻ ജുവലറി ഉടമയും ഗ്രീറ്റിങ് കാർഡ് നിർമാതാവുമാണ് ഇന്ദിര ഗാന്ധി വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് അറസ്റ്റിലായ ഉമേഷ് വർമ. നേരത്തേ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ ഇയാളെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി കേസിൽ വർമയ്ക്കൊപ്പം മകൻ ഭാരത് വർമയെയും മറ്റുള്ളവരെയും പിടികൂടി.

പ്ലൂട്ടോ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന പേരിലുള്ള സ്കീമിൽ നൂറുകണക്കിനു പേരെക്കൊണ്ടാണ് നിക്ഷേപം നടത്തിച്ചത്. പ്രതിമാസം 20 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ ആദായം ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു വാദ്ഗാനം. 2017 നവംബറിലാണ് പ്ലൂട്ടോ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. അധികം താമസിയാതെ കമ്പനി നഷ്ടത്തിലായി. അടിക്കടി വീടുമാറിയ ഇയാൾ പിന്നീടു ദുബായിലേക്കു കടക്കുകയായിരുന്നു.

