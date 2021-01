കാർഷിക നിയമ പരിഷ്കാര ബില്ലിൽ ഒപ്പിടാതെ ഗവർണർ; രാജസ്ഥാനിൽ പ്രതിഷേധം

ജയ്പുർ ∙ നിയമസഭ പാസാക്കിയ കാർഷിക നിയമ പരിഷ്കാര ബില്ലുകൾ ഗവർണർ ഒപ്പിടാൻ വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു രാജസ്ഥാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരും ശനിയാഴ്ച സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധിക്കും. ബിൽ പാസാക്കി രണ്ടു മാസമായിട്ടും ഗവർണർ അതിൽ ഒപ്പിടുകയോ പ്രസിഡന്റിന് അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കിയ മൂന്നു കാർഷിക നിയമങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിനു ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിയമനിർമാണമാണു ഗവർണറുടെ അനുമതി കാക്കുന്നത്. ഡൽഹിക്കു പുറത്തു സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷകരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുകൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണു പ്രതിഷേധ ദിനാചരണമെന്നു മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുശേഷം പിസിസി പ്രസിഡന്റുകൂടിയായ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഗോവിന്ദ് സിങ് ദോത്താസര പറഞ്ഞു.

വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ‘കർഷകരെ രക്ഷിക്കൂ, നാടിനെ രക്ഷിക്കൂ’ എന്ന ആഹ്വാനവുമായി ഒരാഴ്ച നീളുന്ന പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും.

