അനധികൃത മണൽഖനനം: രാജസ്ഥാനിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയീടാക്കാൻ നിർദേശം

ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാനിൽ അനധികൃതമായി മണൽ വാരുന്ന വാഹനത്തിനു 10 ലക്ഷം രൂപയും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മണലിനു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും പിഴ ഈടാക്കാൻ നിർദേശം. സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച ഉന്നതാധികാര സമിതിയാണു നിർദേശം സമർപ്പിച്ചത്.

നദികളിൽനിന്ന് എടുക്കാനാകുന്ന മണലിന്റെ അളവു സംബന്ധിച്ചും പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതം സംബന്ധിച്ചുമുള്ള കൃത്യമായ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ 2017 നവംബറിൽ സുപ്രീംകോടതി സംസ്ഥാനത്തെ മണൽ ഖനനം നിരോധിച്ചു.

അനധികൃത മണലെടുപ്പു തടയാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണു സുപ്രീംകോടതി പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്.



English Summary: SC panel recommends Rs 10 lakh per vehicle fine to curb illegal bajri mining in Rajasthan