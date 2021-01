‘സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു’: പുതുവർഷത്തിൽ മോദിയുടെ കവിത ട്വിറ്ററിൽ

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ പുതുവർഷം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കവിത ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ. മാസ്മരികവും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതുമായ കവിത എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചാണ് ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എഴുതിയ കവിത ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദിയിൽ ‘അഭി തോ സൂരജ് ഉഗാ ഹെ’ എന്നാണു കവിതയുടെ പേര്. ‘സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു’ എന്ന് അർഥം. കവിതയുടെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ മോദി, സൈനികർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, കര്‍ഷകർ എന്നിവരുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണുള്ളത്.



രാജ്യത്തിന് പുതുവർഷ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യവും ആനന്ദവും സമൃദ്ധിയും ലഭിക്കട്ടെയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് 2021 ലെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ലൈറ്റ് ഹൗസ് പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ ആറു നഗരങ്ങളിൽ ഭവന നിര്‍മാണ പദ്ധതികള്‍ക്കു പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിടും.

ഇന്‍ഡോര്‍, രാജ്കോട്ട്, ചെന്നൈ, റാഞ്ചി, അഗർത്തല, ലക്നൗ എന്നീ നഗരങ്ങളിലാണു ഭവനനിർമാണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

English Summary: "The Sun Has Just Risen": PM Modi's Poem For 2021