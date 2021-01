12 മണിക്കൂർ, 50ലേറെ ജീവനക്കാർ, ഒരു മണ്ണുമാന്തി; കാട്ടാന വീണാൽ എന്തുകാട്ടാനാ?

കോഴിക്കോട് ∙ 12 മണിക്കൂർ, 50ലേറെ വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാർ, ഒരു മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം. ആനക്കാംപൊയിലിൽ കിണറ്റിൽ വീണ കാട്ടാനയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിവന്ന സന്നാഹമാണിത്. കുന്നിൻചെരുവിലെ കിണറ്റിൽനിന്ന് ആനയെ പുറത്തെത്തിക്കുക വലിയ വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നു. ജില്ലയിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്.



31ന് വൈകിട്ട് വനംവകുപ്പിന്റെ വേലി സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലിക്കായി പോയ തൊഴിലാളികളാണ് കിണറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ നിലയിൽ മോഴ ഇനത്തിൽപെട്ട ആനയെ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് സെക്‌ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ എ.പ്രസന്നകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാത്രി വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാർ സ്ഥലത്തു തമ്പടിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 7നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡ്, ആർആർടി, എലിഫന്റ് സ്‌ക്വാഡ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തനം. വയനാട്ടിൽനിന്നും സ്ക്വാഡുകൾ എത്തി.

∙ വഴി വെട്ടിതെളിച്ചു രക്ഷാപ്രവർത്തനം

വാഹനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന റോഡിൽനിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ കുന്ന് നടന്നു കയറിയാൽ മാത്രമേ സ്ഥലത്ത് എത്തുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിലൂടെ വഴി വെട്ടിത്തെളിച്ച് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം എത്തിക്കാൻ തന്നെ 2 മണിക്കൂർ എടുത്തു. മുൻപ് ജനവാസമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീടിന്റെ കിണറിലാണ് ആന വീണത്.

∙ മേലോട്ട് കയാറാനെ..

മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനുശേഷം മണ്ണുമാന്തി ഉപയോഗിച്ച് കുഴിച്ച കിടങ്ങ്, കിണറിന്റെ ഭിത്തി പൊളിച്ചു അടുത്തെത്തി. പിന്നീട് മണ്ണ് ഇട്ട് ആനയ്ക്ക് കയറാനുള്ള വഴി ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. കിണറ്റിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആനയ്ക്കു ക്ഷീണം ഉണ്ടായില്ല. വൈകുന്നേരം ആയതോടെ വനംവകുപ്പിന്റെ ബലൂണ്‍ ടവർ വിളക്കുകളും എത്തിച്ചു.

∙ ഭീകരാന്തരീക്ഷം

രാത്രി എട്ടോടെയാണ് ആനയെ പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്. ആദ്യം പകച്ചു നിന്നെങ്കിലും മെല്ലെ കിടങ്ങുവഴി പുറത്തുകടന്നു. അതുവരെ കണ്ട ശാന്തസ്വഭാവമായിരുന്നില്ല പിന്നീട്. കിണറിനു ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാരെയും മറ്റും ആന വിരട്ടി ഓടിച്ചു.

ഇതോടെ ഇരുട്ടത്തു കാട്ടിലൂടെ ഓടുന്നതിനിടെ ചിലർ മറിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തു. വനംവകുപ്പിന്റെ ബലൂണ്‍ വിളക്ക് തകർക്കാനും ശ്രമിച്ചു. പടക്കം എറിഞ്ഞും ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയുമാണ് ആനയെ കാട്ടിലേക്ക് കയറ്റിയത്. ചുറ്റും കൂടിനിന്നവർ അപ്പോഴേക്കും ജീവനുംകൊണ്ട് കുന്നിറങ്ങിയിരുന്നു.

