കോഴിക്കോട് ആനക്കാംപോയിൽ കാട്ടാന കിണറ്റിൽ വീണു; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു–വിഡിയോ

കോഴിക്കോട്∙ തിരുവമ്പാടി ആനക്കാംപൊയിൽ എണ്ണൂറിൽ കിണറ്റിൽ വീണ കാട്ടാനയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള വനം വകുപ്പിന്റെ ശ്രമം തുടരുന്നു. രാവിലെ 7ന് തുടങ്ങിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം 8 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടു. കിണറിനു സമീപം മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കിടങ്ങ് നിർമിച്ചു ആനയ്ക്ക് പുറത്തു എത്താനുള്ള വഴി ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കുന്നിൻ ചെരുവിലുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരമാണ്.

2 ദിവസം മുൻപാണ് ആന കിണറ്റിൽ വീണത് എന്നാണ് നിഗമനം. വനംവകുപ്പിന്റെ വേലി നിർമിക്കാൻ പോയ ജോലിക്കാരാണ് കിണറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ നിലയിൽ ആനയെ കണ്ടത്. സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്‌ഥതയിലുള്ള സ്ഥലമാണിത്. കോഴിക്കോട് ഡിഎഫ്ഒ രാജീവ്, ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡ് ഡിഎഫ്ഒ ധനേഷ് കുമാർ താമരശ്ശേരി റേഞ്ച്‌ ഓഫിസർ സുധീർ നേറോത്‌ എന്നിവരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. വനം വകുപ്പ് ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡ്, ആർആർടി, എലിഫന്റ് സ്‌ക്വാഡ് എന്നിവർ സ്ഥലത്തുണ്ട്.

English Summary: Wild Elephant falls to well in Kozhikode