മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ബൂട്ടാ സിങ് അന്തരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ബൂട്ടാ സിങ് (86) അന്തരിച്ചു. രാജീവ് ഗാന്ധി മന്ത്രിസഭയിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്നു. ബിഹാറിന്റെ ഗവർണർ സ്ഥാനവും വഹിച്ചിരുന്നു. ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാന സംഘടനയായ സഫായ് മസ്ദൂർ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനായും ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രമുഖ ദലിത് നേതാവായിരുന്ന ബൂട്ടാ സിങ് 1986 – 89 കാലത്താണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്നത്. 1984–86 കാലത്ത് കൃഷിമന്ത്രിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2004–2006 കാലത്താണ് ബിഹാറിന്റെ ഗവർണർ ആയിരുന്നത്. രാജസ്ഥാനിലെ ജലോറിൽനിന്ന് 2009ലും 2014ലും ലോക്സഭയിലേക്ക് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 2015ലാണ് കോൺഗ്രസിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.

ആത്മസമർപ്പണമുള്ള നേതാവിനെയും പൊജുജനങ്ങളുടെ യഥാർഥ പോരാളിയെയുമാണ് രാജ്യത്തിനു നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അനുസ്മരിച്ചു. പാവപ്പെട്ടവരുടെയും അധഃസ്ഥിതരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായു ഉയർന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു സിങ്ങെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അനുസ്മരിച്ചു.

English Summary: Congress leader and former Union minister Buta Singh passes away